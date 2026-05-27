Москва27 маяВести.В связи с работой оперативных служб в Севастополе временно затруднено движение транспорта по улице Гоголя. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" правительства города.
Общественный транспорт, следующий из центра Севастополя, двигается по обычному маршруту.
А при движении в центр города, на одном из участков автобусы и троллейбусы объезжают перекрытую часть своей полосы по встречнойотмечается в сообщении
В результате на улице Гоголя возникают пробки.
Ранее сообщалось, что Севастополь был атакован более 20 БПЛА, а также ракетами.