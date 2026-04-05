Москва5 апрВести.Глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил о гибели в дорожно-транспортном происшествии священника Владимира.
По словам чиновника, за жизнь пострадавшего священнослужителя боролись врачи, но спасти его не удалось.
В результате страшной аварии в районе села Великая Белозерка погиб отец Владимир — человек, которого знали и глубоко уважали многие из наснаписал Максим Пухов в Telegram-канале
РИА Новости уточняет, что погибший протоиерей Владимир Иваненко являлся благочинным церквей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и был настоятелем храма в честь святителя Луки Крымского в Энергодаре.