Москва27 апр Вести.В результате массированной атаки бесплотников на Севастополь в минувшие выходные повреждения получил обелиск "Городу-Герою Севастополю", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятник 27 апреля обследовали профильные службы. Специалисты также осмотрели площадку у обелиска на предмет наличия опасных предметов.

Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента написал Развожаев в своем Telegram-канале

Он уточнил, что ночью 26 апреля ПВО, силы Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 71 вражеский беспилотник. Некоторые были начинены металлическими шариками.

В 77 многоквартирных домах выявлены 110 повреждений: выбиты одно или несколько окон, задеты балконы и элементы фасадов. Различные повреждения получили 79 частных домов, шесть административных зданий, в кардиологическом отделении 1-й горбольницы выбиты несколько окон. Ущерб нанесен 14 объектам предприятий малого бизнеса. Упавшими обломками БПЛА повредило 98 автомобилей.

В больницах находятся четверо пострадавших. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Ранее Развожаев призвал жителей Севастополя вступать в одноименный отряд, созданный для обороны города от вражеских атак.