Москва24 апрВести.Новый морской тральщик заложили в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Будущий корабль назвали "Дмитрий Глухов" в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга, участника обороны Севастополя. Об этом Объединенная судостроительная корпорация сообщила в "ВК".
Строительство этих кораблей является прекрасным примером успешного симбиоза заказчика, проектанта и предприятия-строителязаявил на торжественной церемонии закладки корабля адмирал Владимир Воробьев
Подобные корабли в составе ВМФ значительно повышают возможности противоминной обороны, отметил он.
По традиции закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки прикрепили к элементу килевого набора будущего тральщика.
"Дмитрий Глухов" стал 16 кораблем проекта 12700 "Александрит", строительство которых выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. В настоящее время в составе ВМФ уже 9 таких судов, в различной степени готовности на верфи находятся еще семь.
Проект 12700 "Александрит" является разработкой Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабли предназначены для борьбы с морскими минами.