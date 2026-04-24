Морской тральщик "Дмитрий Глухов" заложен в Петербурге В Петербурге состоялась закладка морского тральщика "Дмитрий Глухов"

Москва24 апр Вести.Новый морской тральщик заложили в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Будущий корабль назвали "Дмитрий Глухов" в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга, участника обороны Севастополя. Об этом Объединенная судостроительная корпорация сообщила в "ВК".

Строительство этих кораблей является прекрасным примером успешного симбиоза заказчика, проектанта и предприятия-строителя заявил на торжественной церемонии закладки корабля адмирал Владимир Воробьев

Подобные корабли в составе ВМФ значительно повышают возможности противоминной обороны, отметил он.

По традиции закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки прикрепили к элементу килевого набора будущего тральщика.

"Дмитрий Глухов" стал 16 кораблем проекта 12700 "Александрит", строительство которых выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе. В настоящее время в составе ВМФ уже 9 таких судов, в различной степени готовности на верфи находятся еще семь.

Проект 12700 "Александрит" является разработкой Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабли предназначены для борьбы с морскими минами.