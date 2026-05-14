Москва14 маяВести.Дочь адмирала Феликса Громова Владислава была глубоко тронута известием, что фрегат "Адмирал флота Громов" будет носить имя ее отца — бывшего главкома ВМФ. Она рассказала ИС "Вести", что Феликс Николаевич всегда мечтал об укреплении российского флота.
В Санкт-Петербурге сегодня закладывают фрегат — многоцелевой корабль дальней морской зоны, носитель гиперзвуковых ракет "Циркон".
Когда мне сообщили, что будет строиться фрегат с папиным именем, то, если честно, я пустила слезу. Потому что он всегда мечтал о том, чтобы флот строился, флот развивался. К сожалению, его служба пришлась именно на эти тяжелые временасказала Громова
Корабль предназначен для поражения надводных судов, конвоев, десантных отрядов, а также поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей.