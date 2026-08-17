В Россию впервые за восемь лет привезли мощи Спиридона Тримифунтского В Россию прибыли мощи греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского

Москва17 авг Вести.В Россию с острова Корфу (Греция) на пять недель прибыла Десница (правая рука) греческого чудотворца Спиридона Тримифунтского, которого почитает весь христианский мир. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Десницу доставили в Россию впервые за восемь лет. В российском аэропорту святыню встречал представитель Российской православной церкви (РПЦ) — митрополит Воскресенский Григорий.

Это принесение стало возможным при поддержке митрополита Керкирского [Элладской православной церкви] Нектария, и этот ковчег в России будет сопровождать этот греческий иерарх. Для православных христиан в России сейчас открылась уникальная возможность помолиться перед святыней заявил священнослужитель в беседе с журналистами

Святитель Спиридон был рожден около 270 года на острове Кипр. Он был избран епископом города Тримифунта из простых земледельцев и за добродетельную жизнь получил дар прозорливости и исцеления.