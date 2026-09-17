Около 80-90 тыс. верующих приложились к мощам Спиридона в ХХС в Москве

Священник Волков раскрыл, сколько верующих приложились к мощам Спиридона Около 80-90 тыс. верующих приложились к мощам Спиридона в ХХС в Москве

Москва17 сен Вести.В Москве около 80-90 тысяч верующих поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. Об этом рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков в разговоре с журналистами.

Примерно 80-90 тысяч сказал он

Мощи святого Спиридона Тримифунтского доступны для паломников с 15 по 20 сентября в храме Христа Спасителя. Их привезли с острова Корфу (Керкира, Греция). Святой почитается в лике святителей как чудотворец.