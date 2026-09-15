Верующая о мощах Спиридона Тримифунтского: все, о чем попросят, реализуется

Верующие рассказали, о чем просят святителя Спиридона Тримифунтского у мощей Верующая о мощах Спиридона Тримифунтского: все, о чем попросят, реализуется

Москва15 сен Вести.Православные христиане рассказали, о чем просят святителя Спиридона Тримифунтского, прикладываясь к его мощам в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом пишет издание "Абзац".

По словам одной из верующих, она пришла помолиться за своего мужа перед его операцией. Женщина приехала из города Железнодорожный вместе с детьми.

Еще одна верующая сообщила, что пришла просить помощи из-за проблем с работой, финансами и жильем. Собеседница журналистов заявила, что уже прикладывалась к мощам в 2018 году и получила помощь в тот же день.

Просьб много, озвучивать не буду, потому что это личное. Сама я из Москвы, и, как говорится, грех не прийти. Поэтому я надеюсь, что все дойдут. Все, о чем попросят, реализуется сказала еще одна верующая

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Россию с греческого острова Корфу. ИС "Вести" публиковала подробный материал о том, когда и где можно поклониться мощам.

Спиридон Тримифунтский - христианский святой, почитаемый в лике святителей как чудотворец. Родился примерно в 270 году на острове Кипр.