Москва13 сенВести.Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Свято-Успенский кафедральный собор Владимирской области. Об этом сообщила региональная епархия.
Святыня прибыла на Владимирскую землю! В Свято-Успенском кафедральном соборе можно поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского — одного из самых почитаемых православных святыхотметила пресс-служба Владимирской епархии в Telegram
Поклониться мощам верующие могут в течение двух дней - 13 и 14 сентября. Уже в понедельник, после совершения заключительного молебна, святыня покинет Владимирскую область и будет отправлена в Москву.
Ранее сообщалось, что в августе мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с острова Корфу (Керкира, Греция). Христианский святой почитается в лике святителей как чудотворец.