Мощи святого будут находиться во Владимирской области 13 и 14 сентября

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили во Владимирскую область Мощи святого будут находиться во Владимирской области 13 и 14 сентября

Москва13 сен Вести.Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Свято-Успенский кафедральный собор Владимирской области. Об этом сообщила региональная епархия.

Святыня прибыла на Владимирскую землю! В Свято-Успенском кафедральном соборе можно поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского — одного из самых почитаемых православных святых отметила пресс-служба Владимирской епархии в Telegram

Поклониться мощам верующие могут в течение двух дней - 13 и 14 сентября. Уже в понедельник, после совершения заключительного молебна, святыня покинет Владимирскую область и будет отправлена в Москву.

Ранее сообщалось, что в августе мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с острова Корфу (Керкира, Греция). Христианский святой почитается в лике святителей как чудотворец.