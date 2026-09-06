Москва6 сен Вести.Православный блогер Яна Капаева для ИС "Вести" рассказала о силе молитвы святителю Спиридона Тримифунтскому.

У меня есть свидетельства в моей семье, как помог нам святитель Спиридон. Когда привозили частицу мощей, мы стояли 12 часов в очереди после работы, чтобы приложиться к мощам. У нас тогда был насущный нерешенный квартирный вопрос. И мы молились, чтобы у нас было свое жилье, чтобы мы смогли его приобрести. И Господь послал после этого работу, и мы смогли приобрести жилье. И лично я и моя семья почувствовали очень сильно помощь сказала Капаева

По ее словам, многие верующие, которые обращаются с призывом к святителю Спиридону Тримифунтскому чувствуют помощь.

Он настолько близок ко всем нам, невозможно словами передать. Поэтому и 12 часов постоишь, и больше, только чтобы прикоснуться к такой святыне сказала она

Ранее в Иркутск прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского, для поклонения им организован круглосуточный доступ в Соборе Богоявления до 7 сентября. До этого ковчег с мощами святителя Спиридона был представлен в Псковской епархии.

По словам митрополита Псковского и Порховского Матфея, для верующих в регионе это было значимым событием.

Для Псковской епархии это событие - принесение мощей святителя Спиридона - впервые в истории. Для города в 178 тысяч человек количество пришедших поклониться святыне было около 20 тысяч. Это очень массовое событие, и люди ехали из других городов, чтобы помолиться вместе с духовенством и испросить благословения у святителя Спиридона на решение насущных проблем сказал священнослужитель

Ранее 6 сентября в столице России состоялся Общемосковский крестный ход. Участие в шествии приняли около 100 тысяч человек.