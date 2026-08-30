Москва30 авг Вести.Общемосковский крестный ход станет проявлением единства народа и веры вовне. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Я бы несколько дерзновенно этот крестный ход назвал даже не общемосковским, а общероссийским. Это главный теперь крестный ход всей России, когда наш председатель собирает людей, которые не только москвичи. Многие… в этом году приедут из других городов, чтобы принять участие. Этот крестный ход важен тем, что это проявление нашей веры вовне. Мы иногда склонны сидеть у себя дома или в своих приходах… Наша миссия – в том числе выходить за пределы наших храмов и являть христианство всему миру. И в том числе в подобных молитвенных шествиях мы… всему миру освещаем все наше пространство бытия, весь город Москву