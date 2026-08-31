Москва31 авг Вести.Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируется пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Мы рассчитываем, что частица мощей святого благоверного князя будет пронесена во время крестного хода 6 сентября, планируется, что так это произойдет сказал Легойда

В июле этого года в процессе реставрационных работ в Архангельском соборе над захоронениями великих князей были обнаружены три саркофага, один из которых содержал останки Дмитрия Донского. Принадлежность мощей была подтверждена антропологическим исследованием.

Дмитрий Донской занимал престолы великого князя Владимирского, а также князя Московского и Новгородского. В историю он вошел как "собиратель земель" - правитель, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Князь скончался в 1389 году и был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году РПЦ причислила его к лику святых в чине благоверного князя.