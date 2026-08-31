Стало известно, где выставят частицу мощей Дмитрия Донского после крестного хода Легойда: частицу мощей Дмитрия Донского могут выставить в Храме Христа Спасителя

Москва31 авг Вести.Частицу мощей благоверного князя Дмитрия Донского могут выставить в Храме Христа Спасителя после Общемосковского крестного хода. Об этом ТАСС сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Мы предполагаем, что частица, которая будет пронесена во время крестного хода 6 [сентября], потом вернется в Храм Христа Спасителя сказал он

Ранее сообщалось, что частицу мощей Донского планируется пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября.