Москва31 авгВести.Частицу мощей благоверного князя Дмитрия Донского могут выставить в Храме Христа Спасителя после Общемосковского крестного хода. Об этом ТАСС сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Мы предполагаем, что частица, которая будет пронесена во время крестного хода 6 [сентября], потом вернется в Храм Христа Спасителясказал он
Ранее сообщалось, что частицу мощей Донского планируется пронести на Общемосковском крестном ходе 6 сентября.