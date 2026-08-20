Москва20 авг Вести.Частица мощей великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Кремля, обязательно будет доставлена в зону специальной военной операции (СВО) и укрепит боевой дух российских военнослужащих на передовой. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" археолог, настоятель храма Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосино протоиерей Владимир Клюев.

Священнослужитель напомнил, что практика передачи частиц мощей в разные храмы, чтобы у верующих была возможность поклониться святыне, распространена в Русской Православной Церкви уже давно.

Конкретные храмы, куда будут направлены частицы, определяет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом уже известно, что одна из частиц планируется к передаче в главный храм России - в храм Христа Спасителя. Остальное - эти решения будут объявлены дополнительно. Для верующих важно, чтобы святыня становилась доступней для всех, позволяла поклониться святому не только в нашем Московском Кремле, который мы очень любим, но и в других городах нашей Родины сказал Клюев

По его словам, сегодня, когда проводится специальная военная операция на Украине, это имеет огромное значение для россиян и для всего православного мира. Клюев уверен, что частица мощей обязательно будет доставлена в зону СВО и поддержит российских военнослужащих там.

Это обязательно будет реализовано - опять же, по благословлению священноначалия. Обязательно это будет сделано - именно для поклонения воинов, которые сейчас защищают наше Отечество на этих рубежах. И идея эта будет активно поддержана именно в зоне боевых действий. И многие из них, конечно, захотят поклониться святому князю, воину-победителю, и частица мощей Дмитрия Донского станет для них духовной опорой на сегодняшний день и благословением на ратный подвиг, напоминанием о защитнике земли русской, который одерживал победы силой веры. Это, по моему мнению, укрепит боевой дух и даст воинам возможность прикоснуться к святыне непосредственно там, где они несут свое служение нашей Родине - России сказал Владимир Клюев

Отвезти частицу мощей Дмитрия Донского, которые были найдены в Архангельском соборе Кремля, нужно как можно скорее, заявил ранее ИС "Вести" заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Идею доставить частицу мощей в зону СВО он назвал разумной.