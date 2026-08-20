Москва20 авг Вести.Ученые после открытия саркофага Дмитрия Донского узнали, что князь получил травму головы в зрелом возрасте, рассказал вице-президент РАН, археолог Николай Макаров в интервью ИС "Вести".

Мы видим следы удара, следы травмы, залеченной на лобных костях. Это сильная травма, которую он перенес уже в зрелом возрасте. По летописям нам известно, что Дмитрий Иванович был участником многих сражений, в том числе Куликовской битвы, но материальные останки гораздо более убедительны всегда, чем тексты, потому что тексты пишут люди, а они не всегда объективны. Так что теперь эта летописная картина и картина, которая строится на костных останках, совпадают отметил археолог

В Русской православной церкви ранее сообщали, что в июле этого года при реставрации захоронений великих князей в Архангельском соборе Кремля были найдены три саркофага. В одном из них находились мощи Дмитрия Донского. Их подлинность позднее подтвердило антропологическое исследование.

Дмитрий Донской был великим князем Владимирским, а также князем Московским и Новгородским. Он известен как один из "собирателей земель", при котором русские княжества объединялись вокруг политического центра в Москве. Князь умер в 1389 году, его захоронение находится в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как благоверного князя.