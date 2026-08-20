Москва20 авг Вести.Вице-президент РАН, археолог Николай Макаров убежден в подлинности мощей князя Дмитрия Донского — на это указывают антропологические характеристики погребения. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Останки были найдены в Архангельском соборе Московского кремля. Здание было построено в 1333 году князем Иваном Калитой.

При строительстве нового собора в начале 15 века погребения, которые были сделаны в соборе к тому времени, в том числе и гроб Дмитрия Ивановича, были вынесены. И есть большая летописная запись о том, как Василий Третий в 1508 году возвращает в собор мощи своих прародителей. Для московских Рюриковичей, для великокняжеской династии было очень важно сохранение памяти о предках. И в этой росписи указано, где помещались, где был помещен саркофаг Дмитрия Ивановича. Есть более поздние надписи на гробницах — это середина 17 века, они также указывают место погребения Дмитрия Ивановича пояснил Макаров

Кроме того, на подлинность указывает возраст человека, находящегося в саркофаге, добавил он.

Но что самое важное, антропологические характеристики и археологический облик того погребения, которое вскрыто, они в точности соответствуют историческим известиям о личности Дмитрия Ивановича. Он умер в 39 лет. Возраст человека, останки которого находятся в саркофаге, по оценкам антропологов, 35-45 лет. Так что здесь очень точное совпадение подчеркнул археолог

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Президент РФ Владимир Путин назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского чудом.