Москва19 авг Вести.Исследование захоронения Дмитрия Донского предоставило уникальные данные о личности князя и доказало стремление Московского государства XIV века подчеркнуть историческую преемственность от традиций домонгольской эпохи посредством использования архаичных ритуалов погребения.

Об этом рассказал ИС "Вести" вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

В ходе июльских реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены три саркофага, расположенные в великокняжеской усыпальнице. Один из них идентифицирован как место упокоения Дмитрия Донского.

Проведенная антропологическая экспертиза подтвердила подлинность останков великого князя. Согласно полученным данным, скелет сохранился практически полностью, за исключением левой пяточной кости.

Это важнейшая информация о Руси XIV века, о Куликовской эпохе и о личности Великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Первое княжеское погребение XIV века, которое открыто археологами, которое археологи увидели в целостности и которое позволяет представить погребальный обряд, который дает драгоценные штрихи личности Дмитрия Ивановича. Мы видим князя-воина с травмами на черепе с мощным плечевым поясом, то есть это не просто военачальник, руководитель штаба, это человек, который держал оружие в руках, и эти костные останки, конечно, документально подтверждают летописные характеристики, которым мы не всегда можем доверять рассказал Макаров

Он отметил, что особый интерес у историков вызвал погребальный обряд с ящичным саркофагом - это древний тип саркофага, который попал на Русь из Византии в XI веке, который характерен для погребального обряда Северо-Восточной Руси XII—XIII века, для XIV века он уже немного архаичен.

Мы видим, что Московская Русь обращается к этим древним погребальным традициям и показывает себя как преемника культуры домонгольской Руси. Это первый такой саркофаг, который открыт в Москве. Еще многое предстоит изучить, потому что понятно, что нам надо собрать первичную информацию в какую-то общую картину, так что пока еще рано подводить итоги – это очень большой массив новых данных о Московской Руси XIV века отметил Макаров

По его словам, погребальный обряд Дмитрия Донского отражает его образ как воина-аскета, строго следовавшего древним традициям, несмотря на высокий статус правителя могущественного государства.

Дмитрий Донской был точно воин. Мы видим, что погребальный обряд XIV века княжеский, он очень строгий обряд, который был ориентирован на воспроизведение вот этих вот древних, уже четырнадцатого века норм, это следование традициям, это довольно аскетическая культура, хотя Дмитрий Иванович — человек, который находится во главе большого государства небедного ... у нас очень мало предметов, которые непосредственно относятся к Куликовской эпохе и которые связаны с ее главными героями. Поэтому каждый из этих предметов — саркофаг, остатки ткани, которые вот сейчас будут изучаться, это все крайне-крайне важно, потому что мы не всегда можем доверять текстам, так как тексты писались людьми книжными объяснил Макаров

Он считает, что исследование захоронения Дмитрия Донскоого в Архангельском соборе, несмотря на краткость летописных свидетельств, требует комплексного научного анализа, так как каждая деталь погребения несет глубокий символический смысл и является важным историческим источником.

Запись о погребении Дмитрия Ивановича очень короткая. Написано в летописи, что он представился 19 мая 1389 года и был погребен на следующий день 20 мая, его тело было принесено к Архангелу Михаилу, где лежат его, как написано в летописи, отец, дед, и прадед. Для Московской Руси, да вообще для Средневековья очень важно обнаружить помещение для погребения в одну родовую усыпальницу Архангельского собора. Это первая такая усыпальница и Дмитрий Иванович - четвертый князь, который здесь погребен на почетном месте у Южной стены. Это такой строгий обряд. Но каждая его деталь имеет символический смысл, здесь нет ничего случайного. Поэтому удостовериться, что это было именно так, было очень важно отметил Макаров

По словам ученого, работа над этой уникальной находкой только начинается. Впереди — серия глубоких исследований: от анализа тканей до изотопного тестирования костей, которое поможет буквально "прочитать" историю жизни человека, его привычки и географию перемещений. Сам саркофаг уже стал сенсацией — для Москвы это первый случай обнаружения подобного погребального объекта, подчеркнул Макаров

Ранее значимость обретения мощей Дмитрия Донского объяснил в интервью ИС "Вести" помощник президента РФ Владимир Мединский.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.