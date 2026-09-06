В крестном ходе в Москве поучаствовали около 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве В крестном ходе в Москве поучаствовали около 100 тысяч человек

Москва6 сен Вести.В Общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Об этом сообщает в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Начало маршрута – Храм Христа Спасителя. От него участники идут по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал, финальной точкой становятся врата Новодевичьего монастыря.

Общее число участников - около 100 тысяч человек пишет Волк

Протяженность пути – около 6,5 км.

Представитель МВД РФ заверила, что полицейские вместе с представителями других ведомств обеспечивают безопасность мероприятия.