Москва6 сенВести.В Общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек. Об этом сообщает в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Начало маршрута – Храм Христа Спасителя. От него участники идут по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал, финальной точкой становятся врата Новодевичьего монастыря.
Общее число участников - около 100 тысяч человекпишет Волк
Протяженность пути – около 6,5 км.
Представитель МВД РФ заверила, что полицейские вместе с представителями других ведомств обеспечивают безопасность мероприятия.