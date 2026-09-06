Москва6 сен Вести.Голова колонны Общемосковского крестного хода дошла до Новодевичьего монастыря - конечной точки маршрута. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

У монастыря участники шествия проходят мимо святынь, которые пронесли во время крестного хода, и поклоняются им. Среди них – Смоленская икона Божией Матери, мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского и икона Всех святых Московских.

Крестный ход начался у храма Христа Спасителя. Его маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров.