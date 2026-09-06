Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского начался в столице

В столице начался Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского начался в столице

Москва6 сен Вести.Общемосковский крестный ход начался в российской столице, его участники пронесут мощи князя Дмитрия Донского, повторно обретенные в июле в Архангельском соборе Кремля.

Крестный ход пройдет по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. На нем пронесут важную святыню - чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери, икону Всех святых Московских, а также мощи князя Дмитрия Ивановича Донского.

Общая протяженность маршрута составляет около шести километров, а предполагаемое время прохождения – от 1,5 до 2 часов.

Участникам крестного хода помогают более 700 добровольцев. Они сопровождают колонну, раздают воду, несут баннеры, следят за порядком, при необходимости к ним можно обратиться по любым вопросам.

Первый в новейшей истории Общемосковский крестный ход, который возродил традицию, состоялся в 2025 году. Он был приурочен ко дню празднования Собора московских святых.

Впервые шествие состоялось в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Пятого сентября режиссер Никита Михалков заявил, что в Общемосковском крестном ходе пронесут ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Кремля.

Утром в воскресенье перед крестным ходом патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя.