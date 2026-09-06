Патриарх Кирилл провел литургию перед крестным ходом с мощами Дмитрия Донского

В Москве прошла литургия перед крестным ходом с мощами Дмитрия Донского Патриарх Кирилл провел литургию перед крестным ходом с мощами Дмитрия Донского

Москва6 сен Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя провел литургию перед Общемосковским крестным ходом. Во время шествия верующие пронесут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Димитрия Донского.

После богослужения предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) возглавит крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Во время шествия верующие также пронесут Смоленскую икону Божией Матери "Одигитрия" и икону Всех святых Московских.

Маршрут крестного хода пройдет по столичным набережным и Хамовническому Валу. Его протяженность составит около шести километров.

Общемосковский крестный ход проходит 6 сентября, в день празднования Собора Московских святых. Традиция проведения шествия была возобновлена в Москве в 2025 году.

Ранее режиссер Никита Михалков призвал православных верующих принять участие в крестном ходе в Москве.