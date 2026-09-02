Мощи Дмитрия Донского будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября Мощи Дмитрия Донского прибудут в храм Христа Спасителя 7 сентября

Москва2 сен Вести.Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского прибудут в храм Христа Спасителя 7 сентября — с этого дня им можно будет поклониться, сообщили в РПЦ.

Накануне этого дня в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию, а после возглавит Общемосковский крестный ход.

В августе реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. По благословению патриарха частицы мощей будут находиться в храмах Русской православной церкви.

Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву. Победа в ней над войском золотоордынского правителя Мамая способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году и был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь канонизировала его как святого благоверного князя.