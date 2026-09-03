Частицу мощей Дмитрия Донского могут отправить в храмы РПЦ после 20 сентября Легойда: частицу мощей Дмитрия Донского могут отправить в храмы РПЦ

Москва3 сен Вести.Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского после 20 сентября могут отправить в различные храмы РПЦ, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Во время пресс-конференции он ответил на вопрос о том, что будет с ковчегом после 20 сентября, уточнил ТАСС.

Дальше в зависимости от благословения Святейшего Патриарха, она может находиться в различных храмах Русской православной церкви сказал Легойда

Ранее в РПЦ сообщали, что мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского прибудут в храм Христа Спасителя 7 сентября, после чего им можно будет поклониться.

Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву. Победа в этом сражении способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.

После смерти Дмитрий Донской был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь канонизировала его как святого благоверного князя.