Москва3 сенВести.Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского после 20 сентября могут отправить в различные храмы РПЦ, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Во время пресс-конференции он ответил на вопрос о том, что будет с ковчегом после 20 сентября, уточнил ТАСС.
Дальше в зависимости от благословения Святейшего Патриарха, она может находиться в различных храмах Русской православной церквисказал Легойда
Ранее в РПЦ сообщали, что мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского прибудут в храм Христа Спасителя 7 сентября, после чего им можно будет поклониться.
Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву. Победа в этом сражении способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.
После смерти Дмитрий Донской был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь канонизировала его как святого благоверного князя.