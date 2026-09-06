Ограничения транспорта в связи с проведением крестного хода в Москве сняты

Дептранс: временные ограничения в связи с проведением крестного хода сняты Ограничения транспорта в связи с проведением крестного хода в Москве сняты

Москва6 сен Вести.В московском Дептрансе сообщили, что все временные ограничения транспорта в центре столицы сняты. Они вводились в связи с проведением крестного хода.

Движение открыто: на Комсомольском проспекте; в Новодевиьчем и Лужнецком проездах; на улицах 3-й Фрунзенской, Ефремова, Хамовнический Вал, 10-летия Октября, Доватора и Трубецкой отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что общемосковский крестный ход, начавшийся у храма Христа Спасителя, завершился в Москве у Новодевичьего монастыря.