Москва6 сен Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что детей нужно оберегать во всем, кроме одного случая — когда речь идет об их участии в молитве и посещении храма. Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал после божественной литургии в храме Христа Спасителя перед началом Общемосковского крестного хода.

Никогда не надо жалеть детей. То есть их надо очень жалеть, кроме одного случая и кроме одного обстоятельства – когда речь идет о молитве. Хотел бы что-то из своего собственного детства вспомнить. Меня тоже старались беречь, а я любил, чтобы взрослые брали меня в храм рассказал патриарх

Как сейчас помню свою дискуссию с родителями, вот прямо слово в слово передам: "Вас ребенок просит взять с собой в церковь. Не в театр, не на рынок, в детство, в церковь. А вы его не пускаете". После этих слов мама сказала: одевайся. И больше никогда не ставили препятствий к тому, чтобы пройти мне с крестным ходом вспоминает предстоятель РПЦ

В воскресенье, 6 сентября, патриарх Кирилл возглавил традиционный Общемосковский крестный ход протяженностью около шести километров до Новодевичьего монастыря.