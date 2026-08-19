Патриарх Кирилл объяснил, зачем Бог сохранил Россию Патриархх Кирилл: Господь сохранил Россию, чтобы она свидетельствовала о нем

Москва19 авг Вести.Господь сохранил Россию, чтобы она свидетельствовала о его заповедях, когда от Бога отворачивается Европа. Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии, в ходе которой он освятил плоды нового урожая в праздник Преображения Господня в храме Христа Спасителя.

Господу было угодно сохранить Россию, землю нашу и народ наш, чтобы в эти трудные времена, для новых времен, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры. И мы верили в Господа и Спасителя, жили в его заповедях и не стеснялись свидетельствовать об этом заявил патриарх

Накануне патриарх Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Кремле. Три гроба, включая саркофаг Донского, нашли при реставрационных работах в Архангельском соборе.