Москва7 сен Вести.Ковчег с частицами святых мощей князя Дмитрия Донского будет отправлен в прифронтовые регионы для поддержки людей, которые там живут. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Григорий Воскресенский.

Предполагается, что первоначально ковчег с частицами святых мощей будет отправлен в прифронтовую зону для поддержки русских православных людей, которые живут в этих регионах и которым сейчас бывает очень непросто. И мы надеемся, что эта духовная поддержка, молитвы Святого благоверного князя Дмитрия Донского укрепят их в жизни сказал митрополит

Также он отметил, что вера Дмитрия Донского помогла ему защитить Отечество в непростое время.

Разрозненные русские княжества объединились благодаря, прежде всего, призыву, обращению Святого благоверного князя Дмитрия Донского. И в этом нельзя не видеть особое действие Божие… [Вера] помогла ему объединить русские земли и, можно сказать, заложить основы русской государственности. Той самой государственности, которая продолжает свое существование и доныне подчеркнул Воскресенский

Мощи князя Дмитрия Донского были обретены 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля.