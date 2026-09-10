РПЦ отправит в зону СВО мощи Дмитрия Донского В российские войска в зоне СВО отправят частицу руки Дмитрия Донского

Москва10 сен Вести.Мощи святого князя Дмитрия Донского будут переданы в военные вузы и подразделения Вооруженных сил РФ, в том числе в те части, которые находятся в зоне проведения СВО. Для этого была выбрана часть руки князя. Об этом рассказал председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Мощи помещены в ковчег, где в металле изображена правая рука Донского, пишет синодальный отдел в своем Telegram-канале.

То есть частица взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле уточнил митрополит

Ранее мощи князя Дмитрия Донского были доставлены в Донецкую Народную Республику. Паломники могли поклониться им в храме мемориального комплекса Саур-Могила.