Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в ДНР

Мощи Дмитрия Донского доставили в мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в ДНР

Москва8 сен Вести.В Донецкую Народную Республику были доставлены мощи князя Дмитрия Донского. Сейчас они находятся в храме мемориального комплекса Саур-Могила, сообщает KP.RU.

Восьмого сентября в связи с этим прошла торжественная церемония. Она была приурочена к Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Во время церемонии состоялся молебен. Было зачитано и послание Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Ранее сообщалось о том, что частицы святых мощей Дмитрия Донского будут отправлены в прифронтовые регионы. Эта мера была предпринята для поддержки местных жителей.