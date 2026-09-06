Москва6 сен Вести.Ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского доставлен в Главный храм ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас в храме идет молебен. Его возглавляет председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В материале сказано, что ковчег для частицы был изготовлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ковчег предназначен для того, чтобы приносить частицу мощей в соединения и воинские части ВС РФ, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Саркофаг Дмитрия Донского был обнаружен реставраторами в Архангельском соборе Московского Кремля в июле. Проведенные исследования подтвердили подлинность останков. Останки сохранились практически полностью - отсутствует только левая пяточная кость.