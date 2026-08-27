Кириенко высказался о мощах Донского в контексте будущего России Кириенко: мощи Донского обретены во время решающих боев за будущее России

Москва27 авг Вести.Обретение мощей князя Дмитрия Донского состоялось во время решающих боев за будущее России, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении участникам форума ветеранов СВО "Вместе победим".

По его словам, задача общества и государства в том, чтобы "не подвести и наших небесных заступников, и наших защитников здесь, на земле".

Совсем недавно наш президент дал очень важное поручение уже сейчас заранее готовиться к возвращению победителей домой. В том, что мы побеждаем и победим, никто не сомневается, и, похоже, никто не сомневается не только здесь на земле, но и на небесах. Не случайно именно сейчас, когда идут решающие бои за будущее России, здесь в Москве обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, защитника российской земли. Вот уж действительно Бог с нами сказал Кириенко

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, о чем стало известно 18 августа. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность.