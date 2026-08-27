Москва27 авгВести.Обретение мощей князя Дмитрия Донского состоялось во время решающих боев за будущее России, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в видеообращении участникам форума ветеранов СВО "Вместе победим".
По его словам, задача общества и государства в том, чтобы "не подвести и наших небесных заступников, и наших защитников здесь, на земле".
Совсем недавно наш президент дал очень важное поручение уже сейчас заранее готовиться к возвращению победителей домой. В том, что мы побеждаем и победим, никто не сомневается, и, похоже, никто не сомневается не только здесь на земле, но и на небесах. Не случайно именно сейчас, когда идут решающие бои за будущее России, здесь в Москве обретены мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, защитника российской земли. Вот уж действительно Бог с намисказал Кириенко
Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, о чем стало известно 18 августа. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность.