В РПЦ разъяснили нюансы с доступом в очередь к мощам Спиридона Тримифунтского

В РПЦ разъяснили, как попасть к мощам Спиридона Тримифунтского В РПЦ разъяснили нюансы с доступом в очередь к мощам Спиридона Тримифунтского

Москва14 сен Вести.Доступ в очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве будет прекращаться в 20.00 с 15 по 19 сентября и в 14.00 20 сентября. Об этом сообщил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

По его словам, паломникам рекомендуют приезжать заранее. При этом закрываться будет именно вход в очередь, а не храм. Те, кто успеет в нее попасть, смогут продолжить движение к святыне.

Ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя вечером 14 сентября. Доступ к святыне будет организован с 15 по 20 сентября с 08.00. 15-19 сентября очередь будет закрываться в 20.00, а 20 сентября - в 14.00.

Очередь к мощам Спиридона будет общей с очередью к частице мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, которая находится в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

В дни принесения святыни с 15 по 20 сентября проход к храму от станции метро "Кропоткинская" будет закрыт. Паломникам рекомендуют пользоваться станциями "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская", а затем проходить к храму через Патриарший мост со стороны Болотной набережной.

Десницу Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Святыню доставляют для поклонения верующих в 12 регионов страны с 20 августа по 20 сентября. Мощи Спиридона ранее приносили в Русскую православную церковь в 2007, 2010 и 2018 годах. Подробный график пребывания святыни опубликован на официальном сайте.