Москва18 авг Вести.В Москву из Греции доставили христианскую святыню - десницу Святителя Спиридона Тримифунтского.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, встречавший святыню в аэропорту, рассказал ИС "Вести" с какими нуждами верующим можно обращаться за помощью к Спиридону Тримифунтскому.

В Россию из Греции доставили одну из главных святынь православного мира — нетленную десницу - правую руку Святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи святого с XV века хранятся на острове Корфу. А сейчас по благословению Святейшего Патриарха Кирилла их привезли в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих.

Спиридон Тримифунтский почитается как чудотворец и обращаются к нему с самыми разными просьбами, в том числе о здоровье и помощи в непростых жизненных обстоятельствах. Святитель Спиридон является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Молитвы к нему, как правило, имеют ответ. К Святителю Спиридону чаще всего обращаются православные христиане с решениями разных своих нужд. Но мы, православные, должны прежде всего просить Святителя Спиридона, чтобы он своей молитвой укрепил нас в вере православной, чтобы он помог нам жить так, как нас учит и заповедует жить Господь наш Иисус Христос рассказал митрополит Воскресенский Григорий

В период до 20 сентября организовано принесение мощей Святителя Спиридона по 12 субъектам РФ. Маршрут включает 13 городов, начиная с Чебоксар и Казани и заканчивая Москвой, где святыня будет находиться с 15 по 20 сентября.

В ряде регионов доступ к мощам будет обеспечен в режиме 24/7, при этом в некоторых местах возможны ограничения. Для информирования паломников запущен специализированный сайт Spiridon2026.ru, где публикуется график перемещения ковчега и организационные подробности.

Ранее сообщалось, что Святитель Спиридон был рожден около 270 года на острове Кипр. Он был избран епископом города Тримифунта из простых земледельцев и за добродетельную жизнь получил дар прозорливости и исцеления.