РПЦ: более 1 млн человек поклонились в России мощам святого Спиридона

Более 1 млн верующих поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в России РПЦ: более 1 млн человек поклонились в России мощам святого Спиридона

Москва20 сен Вести.Более одного миллиона верующих поклонились в России мощам святого Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщили ТАСС в Русской православной церкви (РПЦ).

Ковчег с десницей святителя, доставленный с греческого острова Корфу, провезли по 12 российским регионам с 20 августа по 20 сентября. Мощи выставлялись для поклонения верующих, кроме Москвы, еще в таких городах, как Чебоксары, Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Ранее в воскресенье мощи святого Спиридона покинули храм Христа Спасителя в Москве. С 21 сентября по 20 октября святыне смогут поклониться верующие в Казахстане.