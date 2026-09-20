Москва20 сенВести.В Москве к мощам святителя Спиридона Тримифунтского приложились около 300 тысяч человек, сообщил ТАСС заместитель главы департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.
За это время в храм пришли поклониться мощам около 300 тысяч человексказал чиновник
Мощи святого Спиридона Тримифунтского находились в храме Христа Спасителя. 20 сентября они его покинули и отправились в Казахстан.
По данным Русской православной церкви, в России мощам поклонились более миллиона верующих.