Более 59 тыс. человек поклонились мощам Спиридона и Донского в Москве в пятницу

В РПЦ сообщили о количестве поклонившихся мощам Спиридона и Донского в Москве Более 59 тыс. человек поклонились мощам Спиридона и Донского в Москве в пятницу

Москва19 сен Вести.Более 59 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве в пятницу, рассказала РИА Новости пресс-секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

Мощам святых Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя за 18 сентября поклонились 59,1 тысячи человек сказала Коровина

Уточняется, что доступ в очередь к мощам ​организован с 15 по 19 сентября с 08.00 до 20.00 и 20 сентября с 08.00 до 14.00.