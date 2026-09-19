Москва19 сенВести.Более 59 тысяч верующих поклонились мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве в пятницу, рассказала РИА Новости пресс-секретарь комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.
Мощам святых Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя за 18 сентября поклонились 59,1 тысячи человексказала Коровина
Уточняется, что доступ в очередь к мощам организован с 15 по 19 сентября с 08.00 до 20.00 и 20 сентября с 08.00 до 14.00.