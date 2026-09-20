Москва20 сен Вести.На крестный ход в Москве и Санкт-Петербурге пришли тысячи верующих, эти люди – настоящие подвижники. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

По его словам, крестный ход – это возможность для верующих собраться вместе, но никакого храма не хватит, чтобы всех вместить.

Десятки и сотни тысяч верующих. Более того, идут с детьми, идут люди, у которых в руках какие-то костыли, это невероятно. Это настоящие подвижники, и многих людей они этим зажигают. Никто, может быть, и не может проверить силу этой великой молитвы, но, наверное, когда Христос говорит, где двое или трое соберутся, и я там посреди них, то собирается 10, 100, 300, 500 тыс. человек. Представляете? Это же невероятная сила молитвы. Улицы Москвы, целых городов, когда идет огромный крестный ход, освещается сказал митрополит Кирилл

Он напомнил, что частица новообретенных мощей князя Дмитрия Донского прошла крестным ходом в Москве и Санкт-Петербурге.

Одна из частиц Великого князя шла с крестным ходом, а вторая частица... Я получил ее также в Архангельском соборе Московского Кремля, и доставил в главный храм Вооруженных Сил. Затем я военным бортом привез в Ростов-на-Дону мощи великого князя Дмитрия, и мы мощи доставили на Саур-могилу, уже на территории Донбасса, тоже святое место. Сегодня они находятся в зоне специальной военной операции. Частица взята с останков князя Дмитрия Донского, именно из правой руки, в которой он держал меч и побеждал врагов на Куликовом поле, и побеждал, конечно, объединяя Русь отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

Кроме того, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий рассказал о значении Общемосковского крестного хода.