В Петербурге более 90 тысяч человек участвовали в Общегородском крестном ходе

Более 90 тысяч человек стали участниками крестного хода в Петербурге В Петербурге более 90 тысяч человек участвовали в Общегородском крестном ходе

Москва12 сен Вести.Общегородской большой крестный ход в честь святого благоверного князя Александра Невского - небесного покровителя Санкт-Петербурга прошел 12 сентября по центру города. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, его участниками стали более 90 тысяч человек.

Правопорядок обеспечивали более 400 сотрудников полиции, а также представители других ведомств. Нарушений общественного порядка не допущено рассказала Волк в MAX

В Казанском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, после чего православные верующие во главе со священнослужителями пронесли по Невскому проспекту Казанскую икону Божией матери и ковчег с частицей вновь обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Он был доставлен в город на Неве вечером 11 сентября из Москвы.