Царский крестный ход в Екатеринбурге собрал порядка 30 тысяч человек Екатеринбург: 30 тысяч паломников прошли Царским крестным ходом

Москва17 июл Вести.В Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, в ночь с 16 на 17 июля, в рамках фестиваля "Царские дни" состоялись Божественная литургия и Царский крестный ход. Об этом в мессенджере МАХ сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

По предварительной оценке, в Божественной литургии и Царском Крестном Ходе приняли участие порядка 30 тысяч человек говорится в сообщении

Тысячи паломников прошли примерно 21 км от Храма-Памятника на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

Шествие сопровождали сотрудники полиции и волонтеры, а для приема паломников на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме были установлены палатки, организованы пункты питания и медицинской помощи.