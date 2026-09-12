В Петербурге пройдет крестный ход в день перенесения мощей Александра Невского

В северной столице в день памяти Александра Невского состоится крестный ход В Петербурге пройдет крестный ход в день перенесения мощей Александра Невского

Москва12 сен Вести.В Санкт‑Петербурге, 12 сентября, в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского от Казанского кафедрального собора до Александро‑Невской лавры пройдет масштабный крестный ход, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Состоятся возложение цветов, чествование кавалеров ордена Александра Невского, гуляния на территории лавры. Концертная программа начнется в 14:00. По традиции в этот день также будет вручена премия святого Александра Невского, учрежденная губернатором Александром Бегловым говорится в сообщении

Особая часть программы — водный крестный ход от крепости Орешек до Александро‑Невской лавры. Он проводится в память о том, что в 1724 году на пути из Владимира в Санкт-Петербург мощи святого хранились в храме Иоанна Предтечи крепости Орешек. Откуда они и были доставлены в Александро-Невскую лавру.