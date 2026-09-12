В Петербурге состоялся крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского

Крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского прошел в Петербурге В Петербурге состоялся крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского

Москва12 сен Вести.В Санкт-Петербурге провели общегородской крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Как передает РИА Новости, мероприятие началось с Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе и завершилось на площади Александра Невского. Путь занял около часа.

Во главе молитвенного шествия несли Казанскую икону Божией Матери и ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. На площади Александра Невского к участникам торжества присоединился малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры.

Кульминацией торжеств стал праздничный молебен перед ковчегами с мощами святых князей Дмитрия Донского и Александра Невского, а также Казанской иконой Божией Матери говорится в сообщении

В Санкт-Петербурге 12 сентября отмечается День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

В июле в Архангельском соборе Московского Кремля реставраторы открыли саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Эксперты подтвердили, что останки принадлежат именно ему.