Москва13 сен Вести.Общемосковский крестный ход показал, что Москва – православная столица мира. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

По его словам, Общемосковский крестный ход является возрождением доброй традиции, которая существовала на протяжении многих веков, но была прервана при советской власти.

И возрождение таких массовых православных шествий началось совсем недавно. А этот Общемосковский крестный ход проводится второй раз. Мы, как и в прошлом году, совершили молитвенное шествие по улицам нашей столицы. Мы шли и молились о своем отечестве, об укреплении наших воинов. Молились мы и о наших семьях, чтобы Господь благословил их. Молились и о самих себе. Мы своим шествием с иконами, с пением свидетельствовали о своей вере и показали, что город Москва – это столица большого православного государства. Что сама эта столица – есть не что иное, как самая большая православная столица мира сказал он

Митрополит Воскресенский выразил надежду на то, что на примере Москвы в других регионах будут проводиться такие же крестные ходы.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек.