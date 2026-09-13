В РПЦ рассказали, почему Смоленскую икону пронесли во главе крестного хода РПЦ: в Смоленской иконе во главе крестного хода в Москве есть символизм

Москва13 сен Вести.Смоленская икона, которая была пронесена во главе шествия на Общемосковском крестном ходе, давала надежду, что Господь оградит Россию от злобы врагов из стран Западной Европы. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

Здесь есть символизм. Мы знаем, что страны Запада сейчас объединились в борьбе против России. Они открыто помогают нашим врагам. Они открыто оправдывают диверсии против мирного населения нашей страны. И во главе этого крестного хода шла икона Божией Матери Смоленской. Эта икона, именуемая "Одигитрией" (в переводе с греческого "Путеводительница" - Прим. ред.), находится постоянно в городе Смоленске, почитается и воспринимается нами, православными христианами, как защитница западных рубежей России. И мы надеемся, что Господь молитвами пречистой своей Матери оградит нашу страну от злобы врагов, которые сейчас находятся в странах Западной Европы пояснил он

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Общемосковском крестном ходе приняли участие около 100 тысяч человек.