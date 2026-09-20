В РПЦ отметили рост молодежи среди верующих Митрополит Ставропольский Кирилл: в церкви стало больше молодежи

Москва20 сен Вести.В церквях стало появляться больше молодых людей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской митрополии РПЦ, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Становится все больше и больше молодежи. Может быть, мы и не дорабатываем, но, насколько можем, насколько есть сил, мы включаем весь ресурс нашей церкви, наших епархий, приходов сказал священнослужитель

Недавно к нему в Ставрополе обратились за благословением по организации молодежного клуба.

Когда увидел видео, фотографии, я был поражен: там собралось человек сорок молодых людей, причем некоторые уже женатые - может, до 30 лет, есть и восемнадцатилетние ребята заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский

Он также подчеркнул, что очень востребованы православные гимназии среди молодежи.

Огромное количество желающих. Востребованы наши образовательные организации, православная гимназия, все больше становится православных клубов. Мы будем стараться обращаться к молодежи через средства массовой информации, через соцсети. Может быть, сейчас кто-то увидит мои слова, мы призываем в храмы, к духовной жизни, к счастью сказал митрополит

Ранее в РПЦ сообщили, что более 1 млн верующих поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в России.