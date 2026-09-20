Москва20 сенВести.В церквях стало появляться больше молодых людей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской митрополии РПЦ, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Становится все больше и больше молодежи. Может быть, мы и не дорабатываем, но, насколько можем, насколько есть сил, мы включаем весь ресурс нашей церкви, наших епархий, приходовсказал священнослужитель
Недавно к нему в Ставрополе обратились за благословением по организации молодежного клуба.
Когда увидел видео, фотографии, я был поражен: там собралось человек сорок молодых людей, причем некоторые уже женатые - может, до 30 лет, есть и восемнадцатилетние ребятазаявил митрополит Ставропольский и Невинномысский
Он также подчеркнул, что очень востребованы православные гимназии среди молодежи.
Огромное количество желающих. Востребованы наши образовательные организации, православная гимназия, все больше становится православных клубов. Мы будем стараться обращаться к молодежи через средства массовой информации, через соцсети. Может быть, сейчас кто-то увидит мои слова, мы призываем в храмы, к духовной жизни, к счастьюсказал митрополит
Ранее в РПЦ сообщили, что более 1 млн верующих поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в России.