Москва20 сен Вести.Главные законы, принятые Госдумой прошлого созыва, касались прежде всего специальной военной операции, семей военнослужащих, здоровья и благополучия народа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской митрополии РПЦ, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Все, что касается здоровья людей, защиты Отечества, укрепления семей в стране, да и самой государственности - все это вопросы церкви, потому что церковь, безусловно, молится о своем государстве, о своих правителях, молится о здоровье народа и всячески этому содействует заявил он

Митрополит отметил, что были приняты законы, которые в том числе касались непосредственно религиозных организаций Русской православной церкви, укрепляющие деятельность Церкви в отношении церковного имущества и других направлений.

Но все-таки главное - это здоровье, благополучие, развитие людей и самого народа. А верующие — это часть этого народа добавил священнослужитель

В ходе этого интервью он также, в частности, заявил о росте молодежи среди верующих.