В РПЦ сообщили, сколько священников находятся в зоне СВО В РПЦ раскрыли число побывавших на СВО священников

Москва20 сен Вести.В зоне специально военной операции ежедневно находится примерно 200 священников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Приблизительно от 150 до 200 человек. А всего за этот период времени, - я говорю и штатных, но подавляющее большинство добровольцев, - прошло более 3 000 человек, которые совершили многократные поездки. Можно сказать, что уже 6 000 раз проехали священники заявил митрополит

По его словам, считаются не однодневные или двухдневные поездки с гуманитарной помощью, а недельные, месяц и больше.

У нас около 90 священников на постоянных контрактах в министерстве обороны, до конца СВО. В добровольческих отрядах на коротких контрактах более 30 священников подчеркнул священнослужитель

Остальные осуществляют краткосрочные поездки, которые фиксируются синодальным отделом Русской православной церкви.

Он также отметил, что священники постоянно проходят обучение, так как меняется характер войны.

Конечно, царствие небесное, погибло восемь священников; два из них посмертно Герои Российской Федерации. 64 священника имеют государственные награды. И шесть из них имеют ордена Мужества - и многодетные, и молодые, и в возрасте. Священники у нас сегодня достаточно бесстрашны. Церковь всегда была со своим народом. Армия — это часть народа отметил митрополит Кирилл

Защита Отечества — это святое дело. Поэтому сегодня священники со своим народом, со своей армией, в том числе в окопах, заключил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.