Священник объяснил, в каких ситуациях на СВО может использовать оружие Священник рассказал, в каких случаях может использовать оружие на СВО

Москва28 авг Вести.Оружие для священнослужителей в зоне спецоперации – вынужденная мера, поскольку они не всегда могут передвигаться с охраной. Об этом ИС "Вести" рассказал помощник командира Добровольческого корпуса ВС РФ по работе с верующими Дмитрий Быков.

Он подчеркнул, что священники не могут убивать людей, однако им не запрещено стрелять по вражеским БПЛА.

Бывают обстоятельства разные. Оружие – это вынужденная мера. Хотя и говорят о том, что священники ездят без оружия, вот, это неправда. Если священника сопровождают люди, есть охрана, есть дополнительные ресурсы, тогда священнику оружие не нужно. А когда выезжаем сами, своими силами. Понятно, что за нас никто на данный момент беспокоиться не будет, кроме сердечных переживаний, поэтому приходится брать оружие. Священнику можно брать оружие, убивать нельзя людей. А когда, допустим, птичка летит, то у меня есть правильная такая нравственная возможность защитить себя и защитить тех, кто со мной объяснил Быков

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