Москва28 авг Вести.Пока все общество не поймет, что нужно вставать на защиту своего отечества, РФ не сможет успешно закончить СВО. Таким мнением с ИС "Вести" поделился помощник командира Добровольческого корпуса ВС РФ по работе с верующими Дмитрий Быков.

Священник добавил, что РФ ведет войну за право оставаться самобытной и чтить свою историю.

Пока общество не поймет, что нас приговорили, и не встанет на защиту своего отечества, а будет по клубам бухать и всякими делами заниматься. [Тогда] безусловно, победы не будет, будем обороняться на рубежах тех, которые на сегодняшний день приобрели. … Мы воюем за право оставаться самобытными, за право помнить и чтить свою историю, за право, чтобы были папа и мама, и детки рождались нормальные. Просто потерпеть нужно. А потерпеть нужно в молитве. А в молитве, когда потерпишь, вот тогда и победа слаще заявил Быков

Ранее священник рассказал об объединении мусульман и христиан на СВО. Он подчеркнул, что когда люди ведут войну за общее дело, религиозные различия не играют для них большой роли.