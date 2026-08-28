Москва28 авг Вести.Несмотря на разницу в религиях, мусульмане, сражающиеся на фронте, посещают богослужения православных священников. Об этом ИС "Вести" рассказал помощник командира Добровольческого корпуса ВС РФ по работе с верующими Дмитрий Быков.

Он добавил, что религиозная принадлежность человека, который прикрывает ему спину, не играет никакой роли.

В моей практике я никогда не думал, что я буду так близко с мусульманским миром общаться. Никогда не думал. Вот. Ни в 2008, ни в 2014, ни в Сирии, ни в Карабахе, нигде. Господь так посылал, что это просто чисто для мусульман. У меня богослужение, допустим, праздничное, рождественское, мусульмане просятся на службу. А как я им откажу? Всех Господь любит. Мне какая разница, если ты прикрываешь мне спину? Ты воюешь за Родину, ты воюешь за наше Отечество. А они видят, они смотрят, кто ты, как ты. Говорят, что ты священник. По внешнему виду, ну, не похож. А вот когда начинаем общаться, чай пить. … Вот тогда становимся родными, родными. Не знакомыми, родными рассказал Быков

Ранее Быков объяснил, в каких случаях на СВО священник может брать в руки оружие. Он напомнил, что священники не могут убивать людей, однако могут стрелять по дронам.