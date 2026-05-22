Москва22 мая Вести.Россия ведет войну против сатанистов, которая по своей природе является священной. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести". Он подчеркнул, что без осознания характера происходящего нельзя понять истинную сущность конфликта.

Идет война, по своей природе священная война, потому что нам противостоят абсолютные сатанисты заявил он

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ночную атаку ВСУ на колледж и общежитие в городе Старобельск Луганской Народной Республики. По его словам, удар по спящим студентам – подтверждение неонацистской сущности тех, с кем ведет борьбу российская армия.